АРМА обрало управителя для заарештованої філії російської "Транспневматики"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів завершило процедуру відбору управителя для виробничого комплексу "Укртранспневматика" в місті Лебедин на Сумщині, що належав російському "Транспневматика".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами тендеру, проведеного через систему Prozorro, переможцем стало ТОВ "Дніпровський електро-механічний завод".

Згідно умов договору 99,9% доходів від управління активом спрямовуватимуться до Державного бюджету України. При цьому, договором також передбачається гарантований платіж управителя до бюджету, який гарантує ефективність управління та становитиме 2 024 773,62 грн без ПДВ незалежно від фінансових результатів.

В АРМА нагадали, що актив було арештовано та передано в управління АРМА згідно з ухвалами Зарічного районного суду міста Суми.

Нагадаємо:

В січні АРМА почало пошук управителя для виробничого комплексу "Укртранспневматика", який раніше належав російському підприємству "Транспневматика".