На "Укрпошті" можна буде отримувати посилки поза чергою

З 9 червня на "Укрпошті" можна буде отримувати до 5 посилок поза чергою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"З понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження — 5 посилок", – йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що у травні 98% посилок по Україні "Укрпошта" доставила вчасно. Це сталось завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістичних маршрутів.

Причиною тих 2% затримок були ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині й Херсонщині, пояснили в компанії.

В "Укрпошті" додали, що у світі показником якості доставки вважається 95%, а лідери ринку, FedEx та UPS, пишаються своїми 95–97%.

Нагадаємо:

В травні в "Укрпошти" з'явився новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати.