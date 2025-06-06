На "Укрпочте" можно будет получать посылки вне очереди

С 9 июня на "Укрпочте" можно будет получать до 5 посылок вне очереди.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. В частности речь идет об отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение - 5 посылок", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в мае 98% посылок по Украине "Укрпочта" доставила вовремя. Это произошло благодаря автоматизации сортировки и оптимизации логистических маршрутов.

Причиной тех 2% задержек были вражеские обстрелы в Донецкой, Сумской и Херсонской областях, пояснили в компании.

В "Укрпочте" добавили, что в мире показателем качества доставки считается 95%, а лидеры рынка, FedEx и UPS, гордятся своими 95-97%.

Напомним:

В мае у "Укрпочты" появился новый сервис оформления быстрого возврата посылок, которые не получили адресаты.