"Укрпошта" запроваджує новий сервіс

В "Укрпошти" з'явився новий сервіс оформлення швидкого повернення посилок, які не отримали адресати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що тепер користувач може відправити посилку за одним тарифом, а отримати назад - за іншим, у разі потреби.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: "Базовий" або "Пріоритетний". Посилки, оформлені за тарифом "Пріоритетний", обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

Скористатися послугою необхідно під час створення відправлення. Якщо відправник не обрав тариф, система автоматично застосує "Базовий".

Сервіс доступний в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку та у відділенні.

Нагадаємо:

"Укрпошта" запустить новий мобільний додаток для клієнтів у другому кварталі 2025 року.