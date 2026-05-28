Будівництво сміттєпереробного заводу: Львів заявив премʼєру Польщі, що співпрацю з підрядником не відновлять

Львівська міська рада звернулась до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові: заявила, що не відновить роботу з польський підрядником, не зважаючи на його спроби зробити це.

Про це у мережі X написав міський голова Львову Андрій Садовий.

"Сьогодні сесія Львівської міської ради звернулась до премʼєр-міністра Польщі

через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові", – повідомив він.

Ідеться про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, яке стартувало у вересні 2021 року. Загальна вартість проєкту за контрактом із польською компанією Control Process S.A. становить близько 35 млн євро.

Фінансування здійснюється за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, грантових коштів міжнародних донорів тощо.

З осені 2024 року проєкт опинився в центрі конфлікту через зрив термінів реалізації.

"Зараз маємо ситуацію, коли громада Львова вже оплатила понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, але сам проєкт досі не завершений. І важливо розуміти: це не приватна інвестиція, а кошти громади міста", – говориться у дописі.

У зверненні наголошується, що ЛКП "Зелене місто" було змушене розірвати угоду щодо будівництва сміттєпереробного заводу з польською компанією Control Process S.A. через системне невиконання умов контракту.

Між тим Садовий говорить про "спроби окремих польських посадовців розсилати листи до польських міст-партнерів Львова та втягувати їх у лобіювання інтересів польського підрядника".

Також він стверджує, що є спроби тиску на український уряд "із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту".

Львівська міськрада вважає це неприйнятним, адже "це питання відповідальності, репутації та виконання підписаних угод".

"Після консультацій та погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку контракт із компанією Control Process S.A. офіційно розірвано. І зараз для нас принципово важливо, щоб цей господарський спір не перетворився на інструмент політичного чи дипломатичного тиску", – заявив Садовий.

У березні Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові.

Раніше комунальне підприємство "Зелене місто" Львівської міської ради уклало угоду з юридичною фірмою Mayer Brown International LLc (Велика Британія) про послуги з адвокатської діяльності на 20 тис євро, або 981 тис грн.

Львівські депутати зверталися до голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом польською компанією сміттєпереробного заводу у Львові.