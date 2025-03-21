Британська компанія зацікавилась українським індустріальним парком

Будівля площею 3000 кв м, яка розташована в індустріальному парку "Західноукраїнський промисловий хаб", зацікавила британську компанію, назва якої буде оприлюднена після підписання договору.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб", розташований у селищі Острів під Тернополем, ввів в експлуатацію дві нові будівлі промислового призначення площею 3000 та 688 квадратних метрів.

"Наразі тривають переговори щодо відкриття у цих приміщеннях нових заводів", – розповів Кисилевський.

Приміщення площею 688 квадратних метрів планують передати під перероблення сільськогосподарської продукції. Наразі триває пошук резидента.

Навесні 2024 року у цьому індустріальному парку закінчились вільні площі. На території понад 10 га розмістились підприємства "Наша птиця", "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Тернопільський мʼясокомбінат" (агроперероблювання), а також логістичний центр, складами якого користуються шість місцевих та 16 релокованих підприємств.

Для подальшого розвитку індустріального парку збудували нові промислові будівлі. Також триває придбання додаткових земельних ділянок.

У планах "Західноукраїнського промислового хабу" до кінця 2025 року збудувати ще одну будівлю промислового призначення площею 2000 квадратних метрів. Надалі заплановані інвестиції щодо реконструкції залізничної колії.

Нагадаємо:

Наразі підприємства індустріального парку забезпечують 677 робочих місць, тоді як концепція парку передбачає створення 1300 робочих місць.

ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" створений у 2022 році на території колишнього мʼясокомбінату, який не працював із радянських часів, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру.