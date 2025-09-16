На ринку перевезень з’явився 71 новий перевізник – Укртрансбезпека

З 8 по 12 вересня 2025 року Укртрансбезпека видала 71 нову ліцензію перевізникам, ще 4 перевізника припинили діяльність.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Йдеться про ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автотранспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Загальна сума надходжень до місцевих бюджетів складатиме 214 988 гривень, зазначає Укртрансбезпека.

Найбільше ліцензій нові перевізники отримали на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) — 39.

На внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 24, на внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 13.

До топ-3 за найбільшою кількістю виданих ліцензій увійшли: м. Київ — 13 ліцензій, Львівська область — 10 ліцензій, Київська область — 5 ліцензій.

Нагадаємо:

З 10 вересня стартують оновлення щодо процесу реєстрації в системі єЧерга для водіїв. Це частина оновлення цифрових сервісів, яке спрощує логістику та зменшує бюрократичне навантаження для бізнесу.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення прогнозованості часу очікування та врахування перевезення пріоритетних товарів оновлено правила реєстрації в "єЧерзі" для вантажних автомобілів.

Також повідомлялося, що "єЧерга" працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 млн транспортних засобів. З них понад 200 тис. – автобуси.