На регіональних ринках нових авто торік лідерами були французький та японський кросовери

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні у 2024 році були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що впродовж року кияни придбали 25 тис. нових легкових авто. На Київщині було зареєстровано 5831 новий авто. Мешканці Дніпропетровщини купили 5232 нових легковика, в Одеській області – 3618, в на Львівщині – 3613.

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині та у Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер TOYOTA RAV-4.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. – 26930 од.;

м.Київ – 19374 од.;

Київська обл. – 14756 од.;

Вінницька обл. – 13416 од.;

Дніпропетровська обл. – 12888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був VOLKSWAGEN Golf. У столиці частіше обирали електромобіль TESLA Model Y. А на Дніпропетровщині першість віддали RENAULT Megane.

Нагадаємо:

У 2024 році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж у 2023 році.