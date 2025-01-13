На региональных рынках новых авто в прошлом году лидерами были французский и японский кроссоверы
Крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине в 2024 году были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что в течение года киевляне приобрели 25 тыс. новых легковых авто. На Киевщине было зарегистрировано 5831 новый авто. Жители Днепропетровщины купили 5232 новых легковушки, в Одесской области - 3618, в Львовской области - 3613.
На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster..
На Киевщине и во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер TOYOTA RAV-4.
Найбольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. - 26930 ед.
- г.Киев - 19374 ед.
- Киевская обл. - 14756 ед.
- Винницкая обл. - 13416 ед.
- Днепропетровская обл. - 12888 ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был VOLKSWAGEN Golf. В столице чаще выбирали электромобиль TESLA Model Y. А на Днепропетровщине первенство отдали RENAULT Megane.
Напомним:
В 2024 году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в 2023 году.