На региональных рынках новых авто в прошлом году лидерами были французский и японский кроссоверы

Крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине в 2024 году были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что в течение года киевляне приобрели 25 тыс. новых легковых авто. На Киевщине было зарегистрировано 5831 новый авто. Жители Днепропетровщины купили 5232 новых легковушки, в Одесской области - 3618, в Львовской области - 3613.

На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster..

На Киевщине и во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер TOYOTA RAV-4.

Найбольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. - 26930 ед.

г.Киев - 19374 ед.

Киевская обл. - 14756 ед.

Винницкая обл. - 13416 ед.

Днепропетровская обл. - 12888 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был VOLKSWAGEN Golf. В столице чаще выбирали электромобиль TESLA Model Y. А на Днепропетровщине первенство отдали RENAULT Megane.

Напомним:

В 2024 году автопарк Украины пополнили 23,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 39% больше, чем в 2023 году.