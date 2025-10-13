На пункті пропуску "Краківець – Корчова" можливе сповільнення руху вантажівок

З 15 жовтня по 15 грудня у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікується сповільнення пропускних операцій для вантажного транспорту у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – наголосили в митниці.

Нагадаємо:

За інформацією польської сторони, вранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща, що ускладнило рух вантажного транспорту через українсько-польський кордон.