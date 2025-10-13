Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На пункті пропуску "Краківець – Корчова" можливе сповільнення руху вантажівок

Альона Кириченко — 13 жовтня, 16:25
На пункті пропуску Краківець – Корчова можливе сповільнення руху вантажівок
Getty Images

З 15 жовтня по 15 грудня у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікується сповільнення пропускних операцій для вантажного транспорту у напрямку виїзду з України.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – наголосили в митниці.

Нагадаємо:

За інформацією польської сторони, вранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща, що ускладнило рух вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

Кордон Польща

Польща

На пункті пропуску "Краківець – Корчова" можливе сповільнення руху вантажівок
Польща масштабно покращить транспортну інфраструктуру на кордоні з Україною
Польща заблокувала постачання сталі для російської "оборонки"

Останні новини