На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок: причина

За інформацією польської сторони, вранці 5 жовтня відбувся технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення Республіки Польща.

Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

"Відтак, можливе ускладнення руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон. Зокрема, на вʼїзд в Україну система працює в аварійному режимі", - йдеться у повідомленні.

На виїзд з України приймаються лише транспортні засоби, що слідують без вантажу.

Про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі служба повідомить додатково.

Нагадаємо:

Польські перевізники провели акції протесту з 12 травня біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні.

Організатори протесту виказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Також вони звинувачували українських перевізників у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Держприкордонслужба повідомила тоды, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею може бути ускладненим через акцію протесту польських перевізників. Вона може тривати впродовж чотирьох місяців.