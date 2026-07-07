На Полтавщині росіяни атакували промисловість, постраждали дві людини

Російські БпЛА атакували промислові підприємства на Полтавщині, внаслідок російської атаки постраждали дві людини.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Зайнялося приміщення підприємства залізничної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу", – говориться у повідомленні.

Увечері 6 липня та вранці 7 липня російські війська атакували Полтавщину безпілотниками. Під ударами опинилися промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах, а також об'єкт залізничної інфраструктури.

Як пише місцеве видання "Полтавщина", повітряну тривогу в Полтавському районі оголосили о 6:57. О 7:51 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника у напрямку Полтави з північного сходу. Близько 8:05 у місті було чутно вибух.

О 8:49 начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич уточнив, що ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах.

"Вчора ввечері та сьогодні зранку ворожі БпЛА атакували промислові підприємства у Полтавському та Миргородському районах. Також вранці безпілотник влучив по одному з приміщень підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі", — повідомив очільник області.

Згодом після ранкової атаки за допомогою медиків звернулася одна людина.

За інформацією рятувальників, на кількох локаціях виникли пожежі. Попри повторні ворожі удари, вогнеборці ліквідували всі осередки займання. Постраждалих немає.

Нагадаємо:

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