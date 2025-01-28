Розтратив 43 мільйони з держбюджету: БЕБ у Полтаві викрило керівника підприємства

Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрило керівника підприємства на розтраті понад 43 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Наприкінці 2022 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з одним з харківських підприємств, за яким фірма мала поставити 3 тисячі тонн солі для посипання доріг.

Отримавши на рахунок понад 43 млн гривень, керівник фірми-виконавця держзамовлення підробив звітну документацію і не поставив товар замовнику.

Наразі керівнику товариства повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо:

НАБУ і САП викрили на Дніпропетровщині 4 людей, які створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури області.