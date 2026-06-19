Російські безпілотники атакували 2 судна у Чорному морі: загинув член екіпажу, є поранені

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Українська правда

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про атаку російських безпілотників на 2 судна у Чорному морі, внаслідок чого є загиблий і поранені серед членів екіпажів.

Джерело: Кулеба у соцмережах, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, АМПУ

Пряма мова: "Внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами.

Деталі: За його с ловами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі. Кулеба висловив співчуття родині та близьким загиблого.

Кулеба сказав, що також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

"Це черговий доказ того, що росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом - цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", - зазначив він.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації.