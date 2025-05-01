На Одещині через ворожу атаку загинув залізничник, пошкоджено колію та вагони

Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області, загинув залізничник.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу одну з ділянок пошкоджено. Йдеться про пошкоджені колії, контактну мережу та три вантажні вагони.

Пасажирські поїзди курсують за графіком.

"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Російські війська вночі 24 квітня обстріляли залізничну інфраструктуру. В результаті комбінованої атаки ворога по Україні було поранено двох залізничників.

Росіяни пошкодили залізничний вокзал у Краматорську.