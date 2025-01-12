У селищі Криве озеро, що на трасі Одеса-Київ відкрили новий митний термінал.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За повідомленням, термінал відкрила компанія "BROKER SERVICE". Новий термінал розташований на трасі Одеса-Київ. Термінал має пропускну здатність на 50 автомобілів та митний склад загальною площею понад 350 кв метрів.

Розміщення термінала.

За повідомленням Кіма, він має меншу вартість послуг відносно терміналів Одеси та Києва.

"Тут здійснюють свою діяльність посадові особи Державної митної служби України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів", – зазначив Кім.

За запитом у новому терміналі можна отримати фітосанітарний сертифікат, сертифікат Євро-1 для експорту. Провести маркування, фасування товару. Здійснити митне оформлення вантажів.