На кордоні з Польщею відновили оформлення вантажівок

В пунктах пропуску "Медика", "Хребенне" та "Корчова" відновлено повноцінну роботу бази даних, необхідної для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба з посиланням на інформацію польської сторони.

"На цей час оформлення вантажів здійснюється у звичному режимі, без технічних обмежень. Просимо водіїв врахувати оновлену інформацію під час планування поїздок і маршруту перетину кордону", – зазначили прикордонники.

Нагадаємо:

Зранку 18 січня у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" на українсько-польському кордоні було тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України.