У пунктах пропуску на кордоні з Польщею призупинили оформлення заповнених вантажівок

У пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі.

Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі.

Інші види транспорту (легкові автомобілі, автобуси, пішоходи) проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередньою інформацією, відновлення повноцінної роботи бази даних польської митниці очікується до 22:00 (за українським часом) 18 січня 2026 року.

"Звертаємо увагу, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі", наголосили прикордонники.

Водіїв просять врахувати інформацію під час планування маршруту.

