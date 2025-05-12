Правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет родственников нардепа Мамояна

Бюро экономической безопасности совместно с Нацполицией разоблачили группу лиц, которые организовали нелегальное производство сигарет в помещении свинофермы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По информации собственных источников ЭП, в цехе работали шесть местных жителей Белоцерковского района Киевской области. Источники сообщают, что контролировали производство родственники депутата Суто Мамояна из партии "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ). Источники отмечают, что пока нет подтверждения относительно того, был ли Мамоян непосредственно причастен к этому производству.

По данным следствия, помещение свиной фермы обустроили линиями для изготовления сигарет и упаковки их в пачки, блоки и пленку. Мощности полного цикла позволяли изготавливать более 50 тыс. пачек сигарет в день.

БЭБ

Как отмечает БЭБ, сигареты без марок акцизного налога продавали под видом продукции известных брендов. Реализовывали товар преимущественно на территории Киевщины, а также отправляли покупателям с помощью известного почтового оператора, отделение которого было расположено в километре от нелегального цеха.

Также, по информации источников, изготовленный товар продавали через проверенных лиц и Telegram-каналы крупными партиями на мелкий опт, а дальше это распространялось по мелким торговым точкам.

Детективы БЭБ провели 5 неотложных обысков на территории Киева и Киевской области. В результате изъяли оборудование, сырье, фильтры, 14 ящиков с табаком и более 100 тыс. пачек сигарет.

Кроме этого, как сообщают источники ЭП, производство имело две собственные фуры, несколько полуприцепов, также арендовало грузовые автомобили.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили канал контрабанды сигарет и алкоголя под видом мороженого.