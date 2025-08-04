На Хмельниччині росіяни ракетно-дроновим ударом пошкодили дорогу

На Хмельниччині внаслідок атаки армії РФ пошкоджена частина дороги.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Телеграм.

"Вночі, вранці та вдень область знову була під черговою ворожою атакою ракетами та дронами", – розповів він.

Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна. Відповідні служби вже приступили до відновлювальних робіт, говориться у повідомленні.

Начальник ОВА зазначив, що внаслідок ворожих атак постраждалих та загиблих немає.

При цьому, за даними Тюріна, сили ППО знищили два ворожі БпЛА, також один БпЛА локаційно втрачено.

Нагадаємо:

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Раніше ЕП писала, що супутникова система NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), створена для відстеження лісових займань, тепер фіксує і теплові аномалії від війни.

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По Миколаєву росіяни били переважно у 2022-му. Згодом інтенсивність спала. Херсон опинився під ворожим вогнем після звільнення восени 2022 року – місто й досі майже щодня обстрілюють з протилежного берега Дніпра артилерією та керованими авіабомбами.

Детальніше –у публікації "Які цілі Росії: аналіз ударів по українських містах".