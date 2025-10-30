На Львівщині з'явиться індустріальний парк "Фенікс – долина інновацій": чим займатиметься

Уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Фенікс – долина інновацій" до Реєстру індустріальних парків. Він розташований у місті Дрогобич, Львівської області.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, на території парку загальною площею 11,12 га, що належить до земель промисловості, планується розміщення підприємств у таких сферах:

виробництво будівельних матеріалів та деревини;

виробництво побутових приладів;

виробництво машин і устаткування для агропромислового комплексу;

деревообробка;

хімічна промисловість;

альтернативна енергетика та суміжні напрями.

Як інформує міністерство, загальний обсяг інвестицій у розвиток парку оцінюється у 474,3 млн грн, з яких:

кредитні кошти — 200,0 млн грн;

вклад потенційних учасників — 155,0 млн грн;

державне стимулювання — 60,0 млн грн;

фінансування від ініціатора створення — 59,3 млн грн.

Ініціатором створення виступає ТОВ "Фенікс – Долина інновацій".

Створення парку забезпечить до 500 нових робочих місць, сприятиме розвитку переробної промисловості, підвищенню інвестиційної привабливості Львівщини та формуванню нових можливостей для експорту української продукції. зазначили в Мінекономіки.

За даними міністерства, наразі у Реєстрі налічується 107 індустріальних парків. Водночас цього року вже вилучено 8 парків, а найближчим часом планується виключення ще близько 20 непрацюючих.

Нагадаємо:

Станом на вересень за останні три роки кількість індустріальних парків в Україні подвоїлася та перевищила сотню, але проблемою залишається створення виробництв на цих територіях.