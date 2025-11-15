На Чернігівщині світло повернули половині споживачів

На Чернігівщині триває ліквідація наслідків російської атаки на енергетичні об'єкти. За даними заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, світло вже повернули половині споживачів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

На Чернігівщині після масованих російських обстрілів оперативно вдалося зменшити кількість знеструмлених споживачів удвічі, повідомив заступник міністра енергетики в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, основний удар протягом доби росія завдала саме по енергетичних об'єктах Чернігівщини. Внаслідок атаки було знеструмлено близько 332 тисяч споживачів.

"За кілька годин енергетикам вдалося реалізувати резервні схеми заживлення, що дозволило зменшити кількість знеструмлених споживачів - до 173,5 тисячі", – зазначив Колісник.

Він підкреслив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно – одразу після отримання дозволу від військових. Для покриття попиту в постраждалих регіонах оперативно залучаються резерви потужності.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, однак керованою, говориться у повідомленні Міненерго.

"Попри щільні обстріли ми забезпечуємо цілісність енергосистеми та підтримку її стабільної роботи. Виходячи з результатів обстрілів, ми оперативно залучаємо резерви потужності для покриття попиту та стабілізації режимів роботи енергосистеми", – наголосив заступник міністра.

"В регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через постійні обстріли у більшості областей, зокрема прифронтових, діють погодинні відключення. Водночас у частині регіонів ситуація поступово стабілізується, що дозволяє зменшувати кількість черг", – повідомляє Міненерго у Телеграм.

"Ми активно реагуємо на зміну балансу споживання, погоду та оперативну ситуацію. Система працює стабільно - попри постійний тиск ворога ми забезпечуємо її цілісність та підтримуємо роботу енергетичного сектору", – додав Колісник.

Нагадаємо:

У ніч на 15 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" та 135 БпЛА, близько 80 з яких були "Шахедами". Зафіксовано влучання ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.