На Чернігівщині діятиме принцип екстериторіальності у сфері бізнесу

Чернігівську область включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"13 жовтня набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, яким розширено перелік територій, де діє принцип екстериторіальності у проведенні реєстраційних дій. Відтепер до цього переліку включено і Чернігівську область", – говориться у повідомленні.

"Принцип екстериторіальності передбачає надання державних послуг незалежно від місцезнаходження нерухомості та бізнесу", – підкреслює міністерство.

"Якщо ваша нерухомість та бізнес знаходяться в цій області, то для проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в межах Україні", – говориться у повідомленні.

Його впровадження має особливе значення в умовах воєнного стану, адже дозволяє громадянам і бізнесу отримувати необхідні послуги, перебуваючи у більш безпечних регіонах України, підкреслює міністерство.

Нагадаємо:

Раніше Мін’юст повідомив, що дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року,потрібно внести його в новий реєстр самостійно.

Проте, Реєстр прав власності на нерухоме майно (в якому державну реєстрацію проводили підприємства БТІ) став архівною складовою частиною новоствореного реєстру.