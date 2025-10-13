Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Чернігівщині діятиме принцип екстериторіальності у сфері бізнесу

Андрій Муравський — 13 жовтня, 19:00
На Чернігівщині діятиме принцип екстериторіальності у сфері бізнесу
Інтерфакс-Україна

Чернігівську область включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"13 жовтня набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, яким розширено перелік територій, де діє принцип екстериторіальності у проведенні реєстраційних дій. Відтепер до цього переліку включено і Чернігівську область", – говориться у повідомленні.

"Принцип екстериторіальності передбачає надання державних послуг незалежно від місцезнаходження нерухомості та бізнесу", – підкреслює міністерство.

"Якщо ваша нерухомість та бізнес знаходяться в цій області, то для проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в межах Україні", – говориться у повідомленні.

Його впровадження має особливе значення в умовах воєнного стану, адже дозволяє громадянам і бізнесу отримувати необхідні послуги, перебуваючи у більш безпечних регіонах України, підкреслює міністерство.

Нагадаємо:

Раніше Мін’юст повідомив, що дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року,потрібно внести його в новий реєстр самостійно.

Проте, Реєстр прав власності на нерухоме майно (в якому державну реєстрацію проводили підприємства БТІ) став архівною складовою частиною новоствореного реєстру.

Мін'юст законодавство

законодавство

На Чернігівщині діятиме принцип екстериторіальності у сфері бізнесу
Як бізнесу зекономити 20 мільярдів
Коли іноземна компанія стає податковим резидентом

Останні новини