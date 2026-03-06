Мінрозвитку запускає проєкт "Контроль публічних інвестицій"

В Україні стартував проєкт, який має посилити громадський нагляд за використанням коштів на відновлення та розвиток інфраструктури.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"В Україні стартував проєкт "Контроль публічних інвестицій", який посилить громадський нагляд за використанням коштів на відновлення та розвиток інфраструктури, а також допоможе зробити дані про інвестиційні проєкти відкритими та зрозумілими для громадян", – говориться у повідомленні.

Це продовження ініціативи Recovery Spending Watchdog (2023–2025), основним цифровим інструментом залишається Big Recovery Portal.

Проєкт має перетворити тисячі параметрів інвестиційних проєктів на зрозумілі та доступні дані для громадян, держави та міжнародних партнерів, зазначили у відомстві.

Він передбачає аналітичний моніторинг, який включає системне відстеження впровадження реформи управління публічними інвестиціями на державному та місцевому рівнях.

Також проєктом передбачено створення публічних дашбордів, інструментів для міжнародних партнерів та системи відстеження скарг. Це дозволить інтегрувати та перевіряти дані інвестиційних проєктів, запевняє міністерство.

У межах проєкту проводитимуть навчання для представників місцевої влади, а також нададуть субгранти десяти регіональним громадським організаціям, які здійснюватимуть моніторинг відбудови безпосередньо на місцях.

Нагадаємо:

Уряд затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення.

Минулого року завершено ключовий етап реформи управління публічними інвестиціями в Україні, у 2026 році реформа переходить до етапу повномасштабного впровадження.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що у 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 мільярда гривень, із загального фонду нададуть 48 мільярдів, зі спеціального фонду (гранти та пільгові кредити) – 63 мільярди.