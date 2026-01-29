Оптимістичний прогноз: НБУ покращив оцінку міжнародних резервів на $13 мільярдів

Національний банк України очікує збільшення міжнародних резервів на кінець 2026 року до $65 млрд з $52,2 млрд, а у 2027 – до $72,9 млрд з $59,2 млрд.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Зовнішня допомога дасть змогу як фінансувати все ще високі дефіцити бюджету, зумовлені війною, так і підтримувати високий рівень резервів", - розповіли в Нацбанку.

НБУ нагадав, що наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026-2027 роках (USL – Ukraine support loan).

Підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans.

Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України на 1 січня 2026 року становили 57,29 млрд дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.