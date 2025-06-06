Атака на Київ: Між станціями метро Лісова та Арсенальна запустили автобусний маршрут

У Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київський метрополітен".

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим самим маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Нагадаємо:

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.

На відновлення роботи всієї червоної лінії метро Києва потрібна орієнтовно доба.