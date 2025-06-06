Атака на Киев: Между станциями метро Лесная и Арсенальная запустили автобусный маршрут

В Киеве из-за повреждения в результате атаки России красной линии метро между станциями "Лесная" и "Арсенальная" организован дублирующий автобусный маршрут №1М.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Автобусы курсируют по следующему маршруту:

в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";

в обратном направлении - по тому же маршруту, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская".

Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Маршрут будет работать на время ограничений в работе метрополитена.

Напомним:

В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

На восстановление работы всей красной линии метро Киева нужны ориентировочно сутки.