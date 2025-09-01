Митні платежі у серпні перевищують минулорічні надходження

За результатами роботи у серпні 2025 року Державною митною службою України до державного бюджету перераховано 61,8 млрд грн митних платежів, що на 10,7 млрд грн більше показника серпня 2024 року.

Про це інформує Державна митна служба України.

За місяць було оформлено понад 189 тисяч експортно–імпортних декларацій.

"Сума звільнень від сплати митних платежів, застосованих у серпні 2025 року становить 24,6 млрд гривень та складає 39,7% від загальної кількості імпортних операцій", – говориться у повідомленні.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – 46% або 11,3 млрд грн від загальної суми звільнень від сплати митних платежів.

Далі йдуть пільги на підакцизні товари (тютюн) для забезпечення виробництва на території України тютюнових виробів – 23% або 5,7 млрд грн;

Звільнення зі сплати ввізного мита в рамках виконання угод про вільну торгівлю склали 13% або 3,3 млрд грн. Пільги при ввезенні електромобілів – 7% або 1,7 млрд грн. Ппільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 6% або 1,5 млрд грн. Іще 5% або 1,1 млрд гривень – це інші пільги відповідно до законодавства .

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у липні до державного бюджету України перераховано понад 1,6 млрд доларів США митних платежів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільший приріст надходжень забезпечило ввезення на територію України нафтопродуктів, легкових автомобілів, нафтових газів, сигарет, вугілля та вантажних автомобілів.

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн.