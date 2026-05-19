На вулиці міст України повернулися патрульні на мотоциклах, велосипедах та конях

На вулиці українських міст з 19 травня повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram.

"Від сьогодні у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях", - розповів Білошицький.

За його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні.

З кінця травня в Рівному, Одесі, Чернігові та Івано-Франківську про безпеку дорожнього руху також дбатимуть додаткові екіпажі велопатрульних.

Мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці.

Білошицький зазначив, що кінний патруль оперативно дістанеться будь-якої паркової місцевості, куди не проїде авто, щоб допомогти громадянам чи припинити правопорушення.

"Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися місця події та надати домедичну допомогу", - наголосив заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

