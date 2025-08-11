Мінрозвитку повідомило, скільком українцям відшкодували знищене житло

Станом на 1 липня компенсації за пошкоджене житло отримали понад 97 тисяч українців на загальну суму понад 9,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку та територій України.

Загальна кількість поданих заяв за весь час – 160 575, зазначили у відомстві.

"Цей тип компенсацій включає дві категорії – виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 72 000 гривень та 341 800 гривень відповідно", – говориться у повідомленні.

Компенсації реалізуються в рамках проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

У той же час, понад 21 тисяча українців отримали житлові сертифікати за знищене житло. На придбання житла замість знищеного вони отримали 31,1 мільярда гривень. Загальна кількість поданих заяв за весь час – 57 527.

"При цьому вже придбали нове житло майже 12 тисяч громадян. З них понад 6 тисяч – внутрішньо переміщені особи. На напрямок компенсацій для ВПО, на початку цього року, уряд окремо перерозподілив 15 мільярдів гривень", – повідомляє Мінрозвитку.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку цього року. 580 громадян вже отримали кошти першого траншу на загальну суму 713,6 млн гривень, зазначено у повідомленні.

Ці компенсації є частиною проєкту "HOME", який реалізує Банк розвитку Ради Європи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що станом на 1 червня житлові сертифікати за зруйноване житло отримали понад 18 тис. українців. Загальна сума виданих сертифікатів склала 27,3 млрд грн. Тоді повідомлялося, що близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість.

Також повідомлялося, що Мінрозвитку хоче прискорити темпи відновлення пошкодженого житла. Технічне обстеження, проєктування, експертиза і пошук підрядника можуть відбуватись одночасно, кажуть у відомстві. Та громади часто застосовують різні підходи до організації відновлення житлової інфраструктури.