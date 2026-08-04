Уряд схвалив новий "надміцний" алгоритм електронного ключа
Уряд ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти "Купина" замість застарілого алгоритму: новий алгоритм захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз.
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.
"Повноцінному переходу на українську криптографію — бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти "Купина" замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ", – говориться у повідомленні.
Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року.
"Купина" — це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз та гарантує технологічну незалежність цифрової держави, повідомили у міністерстві.
У відомстві зазначили, що старі КЕП працюють далі.
"Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів. Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні", – говориться у повідомленні.
Сервіси розпізнають всі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за "Купиною".
Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом, пояснили у міністерстві.
Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці истем, чи підтримує ПЗ стандарт "Купина". Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. Нагадаємо:
Раніше Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету Міністрів.
Раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів: телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові.