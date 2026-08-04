Уряд схвалив новий "надміцний" алгоритм електронного ключа

Уряд ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти "Купина" замість застарілого алгоритму: новий алгоритм захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Повноцінному переходу на українську криптографію — бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти "Купина" замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ", – говориться у повідомленні.

Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року.

"Купина" — це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз та гарантує технологічну незалежність цифрової держави, повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що старі КЕП працюють далі.

"Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів. Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні", – говориться у повідомленні.

Сервіси розпізнають всі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за "Купиною".

Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом, пояснили у міністерстві.

Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці истем, чи підтримує ПЗ стандарт "Купина". Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. Нагадаємо:

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