У Києві викрито учасника шахрайства на 6,2 мільйона гривень: підприємствам розсилали фейкові електронні листи від податкової зі шкідливими програмами.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про підозру у шахрайстві повідомлено 24-річному мешканцю Сумщини.

За даними досудового розслідування, організатори схеми у вересні 2025 року розповсюджували фейкові електронні листи від імені ДПС України. Ці листи містили шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяє отримали доступ до комп'ютера та рахунків підприємства.

"У такий спосіб вони отримали доступ до комп'ютера бухгалтера двох київських компаній та змогли переказати кошти підприємств на підконтрольні рахунки", – зазначили у поліції.

"Отримавши доступ до рахунків двох київських компаній, шахраї змогли переказати з них на рахунки підконтрольних ФОП 6,2 млн гривень", – розповіли у прокуратурі.

Рух викрадених коштів вдалося відслідкувати. Завдяки цьому майже 3 млн гривень на рахунках заблокували, зазначають слідчі.

Ще 3,2 млн гривень учасники схеми вивели з рахунків та перевели у криптоактиви. "Правоохоронці встановили чоловіка, якому належали криптогаманці з активами на суму понад 60 тисяч USDT або 2,7 мільйона в гривневому еквіваленті. На них накладено арешт", – говориться у повідомленні.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.Встановлюються інші учасники шахрайської схеми.

Під час обшуків поліцейські вилучили мобільні телефони та SIM-картки, виявили цифрові докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції НП України.

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