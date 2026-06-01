МХП Косюка купує частку грецької компанії: що передбачає угода

Компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) підписала угоду щодо придбання частки у грецького дистриб'ютора м'яса Th. Nitsiakos AVEE – упродовж кількох років МХП Юрія Косюка отримає 70% європейської компанії.

Про це повідомила пресслужба МХП.

"Угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому", – говориться у повідомленні.

Завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних погоджень, зазначили у компанії.

Th. Nitsiakos AVEE – вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках. Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м'яса, кормів для тварин і домашніх тварин. За підсумками 2025 року виручка компанії становила близько 540 млн євро.

"Th. Nitsiakos AVEE – компанія, яка має понад 50 років досвіду роботи у харчовій галузі Греції та побудувала сильний вертикально інтегрований бізнес. Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство", — зазначив засновник та CEO МХП Юрій Косюк.

За його словами, це підсилить міжнародну частину групи МХП і дозволить залишатися стійким і розвиватися бізнесу в Україні, інвестиції у який з 2022 по 2025 склали близько 30 мільярдів гривень.

За роки повномасштабної війни компанія МХП відкрила в Україні нове підприємство з виробництва продуктів із доданою цінністю у Дніпрі, придбала "Український мʼясний хутір" для його подальшого розвитку, а також розпочала розвиток виробництва біометану.

Дочірні компанії МХП працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ, Нідерландах та інших країнах

