Конкурента Uber можуть продати: BMW і Mercedes шукають покупця

Німецькі автовиробники Mercedes-Benz Group і BMW знову намагаються продати свою спільну платформу для виклику таксі FreeNow.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що сервіс працює у понад 150 містах Європи та пропонує не лише таксі, а й каршеринг, прокат електросамокатів і автомобілів.

Компанії залучили інвестбанк Lazard для пошуку потенційних покупців. За даними джерел, FreeNow можуть продати за 500 млн євро (521 млн дол).

При цьому в видані уточнюють, що обговорення перебувають на початковій стадії.

У BMW зазначили, що "FreeNow працює добре та перевищує заплановані показники", але не стали говорити про можливий продаж.

Ще у 2019 році Mercedes і BMW інвестували понад 1 млрд євро у розвиток спільного бізнесу, щоб конкурувати з Uber і Lyft. У 2020 році Uber розглядав можливість придбання FreeNow, а серед зацікавлених компаній була також південнокорейська Kakao Mobility.

Нагадаємо:

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz попередив про значне зниження прибутку у 2025 році.

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися, оскільки німецький виробник автомобілів класу люкс боровся зі слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі.

Чистий прибуток Mercedes-Benz склав 1,7 млрд євро, в порівнянні з 3,7 млрд євро в 2023 році.