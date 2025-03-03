Конкурента Uber могут продать: BMW и Mercedes ищут покупателя

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz Group и BMW снова пытаются продать свою совместную платформу для вызова такси FreeNow.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сервис работает в более чем 150 городах Европы и предлагает не только такси, но и каршеринг, прокат электросамокатов и автомобилей.

Компании привлекли инвестбанк Lazard для поиска потенциальных покупателей. По данным источников, FreeNow могут продать за 500 млн евро (521 млн долл).

При этом в издании уточняют, что обсуждения находятся на начальной стадии.

В BMW отметили, что "FreeNow работает хорошо и превышает запланированные показатели", но не стали говорить о возможной продаже.

Еще в 2019 году Mercedes и BMW инвестировали более 1 млрд евро в развитие совместного бизнеса, чтобы конкурировать с Uber и Lyft. В 2020 году Uber рассматривал возможность приобретения FreeNow, а среди заинтересованных компаний была также южнокорейская Kakao Mobility.

Напомним:

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz предупредил о значительном снижении прибыли в 2025 году.

В прошлом году продажи автомобилей Mercedes-Benz Group AG снизились, поскольку немецкий производитель автомобилей класса люкс боролся со слабым спросом на дорогие модели в Китае и электромобили в Европе.

Чистая прибыль Mercedes-Benz составила 1,7 млрд евро, по сравнению с 3,7 млрд евро в 2023 году.