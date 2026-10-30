Fozzy Group обʼєднує Maudau та онлайн-магазин "Сільпо" – Forbes Ukraine

З 20 листопада Fozzy Group об'єднає маркетплейс Maudau та підрозділ електронної комерції "Сільпо" в один підрозділ.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Maudau та онлайн-бізнес "Сільпо" збережуть свої бренди й продовжать працювати. Інтеграція відбуватиметься поступово. CEO Maudau Артем Домбровський супроводжує процес об'єднання.

Об'єднання супроводжуватиметься скороченням частини посад. Працівників, яких скоротять про це вже повідомили. Про кількість скорочених людей у компанії не уточнили.

"Обидва бізнеси вже використовують спільні технології, мають налагоджені процеси та ресурси. Після об'єднання їх планують використовувати ефективніше.

Рішення компанія пов'язує з необхідністю пристосовувати онлайн-торгівлю до умов війни", – йдеться у повідомленні.

У вересні через втрату низки супермаркетів та виробничих потужностей Fozzy Group повідомила, що скорочує персонал: звільнили частину офісних команд холдингу, мережі "Сільпо" та персоналу, залученого у логістиці.

Ще раніше скорочення відбулись у Maudau та IT-підрозділах Temabit та E-commerce & Ecosystem "Сільпо".

У матеріалі Forbes Ukraine деякі учасники ринку електронної комерції висловили свою думку щодо обʼєднання підрозділів Fozzy Group.

"Об'єднання дасть змогу заощадити на розробці, технічній підтримці, персоналі й маркетингу", – каже CEO Webpromo Юрій Копишинський. Потенційне скорочення витрат на команди може сягати 60–70%, за його оцінкою.

Копишинський не виключає, що рішення визрівало раніше, а втрати від російських атак прискорили його. Додатковим чинником він називає скорочення населення та загострення конкуренції за покупця.

Одним із мотивів об'єднання могла бути збитковість Maudau, вважає співзасновник шведсько-українського проєкту DYB Ігор Гут.

Нагадаємо:

Господарський суд Одеської області зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати ПрАТ "Експансія Рітейл" 291,59 млн грн збитків через знищення торговельного комплексу Fozzy в Одесі внаслідок ракетного удару.