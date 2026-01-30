Українська правда
Львівський ІТ Кластер та відсторонений CEO вирішили питання належності торговельних марок

Андрій Муравський — 30 січня, 13:40
Степан Веселовський

Відсторонений CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський та наглядова рада Кластера вирішили конфліктне питання належності торговельних марок, включно з "IT ARENA".

Про це Веселовський написав у Facebook.

"Вчора відбулася зустріч з Головою Наглядової Ради та т. в. о. СЕО Львівського ІТ Кластера Святославом Кавецьким. Я підтримую конструктивний формат врегулювання та розпочатий процес передачі справ, документів та необхідних доступів, щоб забезпечити стабільну роботу Кластера", – повідомив він.

Веселовський зазначив, що готовий надалі співпрацювати в межах усіх процедур та сприяти проведенню інвентаризації і незалежного аудиту.

"Питання торгових марок ІТ Арени ми також вирішили. Вони належать Кластеру", – зазначив він.

"Останні події навколо Львівського ІТ Кластера стали болючими для мене, спільноти, команди та учасників Асоціації", – написав він.

"Я шкодую, що ця ситуація призвела до напруги, невизначеності й негативно вплинула на довіру та репутацію Кластера. Щиро прошу вибачення у всіх, кого ця ситуація торкнулася чи розчарувала", – додав Веселовський.

Нагадаємо:

Наглядова рада Львівського ІТ Кластера відсторонила CEO Степана Веселовського через розбіжності щодо непрозорого фінансового обліку, бонусної політики керівництва та виявлені факти перереєстрації торговельних марок Кластера без погодження з органами управління.

Раніше повідомлялося, що виконавчого директора Lviv IT Cluster Степана Веселовського відсторонено від виконання обов'язків через корпоративний конфлікт, команда залишає організацію.

