У Lviv IT Cluster виник корпоративний скандал

Виконавчого директора Lviv IT Cluster Степана Веселовського відсторонено від виконання обов'язків через корпоративний конфлікт, команда залишає організацію.

Про це пише DOU.

"Виконавчого директора Lviv IT Cluster Степана Веселовського відсторонено від виконання обов'язків. Відповідне рішення ухвалив голова Наглядової ради Святослав Кавецький згідно зі статутом організації", – говориться у повідомленні.

Як повідомили у Lviv IT Cluster, підставою для такого кроку стали підозри у зловживанні повноваженнями.

У вересні 2025 року Степан Веселовський передав права на частину торговельних марок кластера своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з наглядовою радою. Йдеться, зокрема, про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets.

Веселовський та Огоновський зареєстрували низку нових юридичних осіб, зазначає сайт.

З боку Веселовського з'явилися Громадська спілка "Юніон Ван", ТОВ "СВес ТЕК", ТОВ "СВ КОНСАЛТИНГ". Огоновський, своєю чергою, зареєстрував ТОВ "ЮО ТЕК", ТОВ "САМІТ КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ЮО КОНСАЛТИНГ".

У коментарі DOU Степан Веселовський зазначив, що рішення Наглядової ради для нього стало несподіванкою. Повертатися до обов'язків керівника він не планує.

"Ми мали мати зустріч цього тижня для подальшого діалогу, але з незрозумілих причин отримали таке", – сказав він.

За його словами, наглядова рада про це була в курсі.

"Щодо всіх ТМ питання було вирішене ще кілька місяців тому. Вони належать Асоціації", — зазначив Веселовський.

Ідеться про асоціацію „Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-Послуг".



Наглядова рада анонсувала проведення комплексного аудиту для перевірки діяльності виконавчого директора та управлінської команди. На період відсторонення обов'язки виконавчого директора тимчасово виконуватиме голова наглядової ради Святослав Кавецький.

У коментарі DOU він зазначив, що Кластер у правовій площині планує повернути торговельні марки.

Найближчим часом будуть скликані загальні збори для ухвалення остаточного рішення щодо звільнення Веселовського.

Одразу після інформації про відсторонення Веселовського команда Lviv IT Cluster повідомила, що залишає організацію.

"Зараз у команді працює близько 60 людей. Вони покидають усі поточні проєкти, торговельні марки та інші матеріальні та нематеріальні активи, які належать Кластеру", — говориться у повідомленні.

Степан Веселовський зазначив, що рішення команди залишити кластер продиктоване діями наглядової ради.

За їхніми словами, проєкт ІТ Арена належить команді кластера на чолі з Веселовським.

"Щодо проєкту IT Arena. Його історія почалася з засновника — Степана Веселовського і всі успіхи 13-ти річної історії цього проєкту належать команді. Тому IT Arena відбудеться у визначені дати і у Львові, і у Варшаві", — зазначено в повідомленні.

За інформацією, яку отримав DOU, Степан Веселовський хоче створити свою компанію і робити ІТ Арену окремо від Lviv IT Cluster.

Тим часом у наглядовій раді кластера планують повертати торговельну марку ІТ Арени.

Минулого року платники у галузі ІТ на 34% збільшили сплату податків до зведеного бюджету, це 43,4 мільярда гривень податків.

Раніше повідомлялося, що падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває: За 2024 рік експортний виторг ІТ зменшився на 4,1% і становила $6,45 мільярда.

На 2025 рік прогнозувалося незначне зростання обсягу експорту послуг в IT-секторі в межах 0-1,5% - до 6,52 млрд дол.