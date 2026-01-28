Непрозорі витрати й перереєстрація брендів: У Львівському ІТ Кластері назвали причини відсторонення CEO

Наглядова рада Львівського ІТ Кластера відсторонила CEO Степана Веселовського через розбіжності щодо непрозорого фінансового обліку, бонусної політики керівництва та виявлені факти перереєстрації торговельних марок Кластера без погодження з органами управління.

Про це йдеться в повідомленні Львівського ІТ Кластера.

Зазначається, що у червні 2025 року між Наглядовою радою та керівництвом Кластера виникли розбіжності через непрозорість фінансового обліку та співрозмірність бонусної політики топменеджменту.

У листопаді 2025 року Наглядова рада встановила факти зловживання повноваженнями з боку керівництва Кластера. Зокрема, йдеться про неправомірну зміну власника десяти торговельних марок, включно з "LVIV IT CLUSTER" та "IT ARENA".

У заяві зазначається, що основна торговельна марка "LVIV IT CLUSTER" була перереєстрована на іншу юридичну особу – громадську спілку "ЛІТК", яка не має відношення до Львівського ІТ Кластера.

Згідно з даними реєстрів, у грудні 2025 року керівником цієї організації став заступник Веселовського Юрій Огоновський. Рішення про перереєстрацію торговельної марки, за твердженням Наглядової ради, ухвалювалося без погодження з органами управління Кластера.

Аналогічна ситуація сталася і з торговельними марками IT Arena, які були зареєстровані за Львівським ІТ Кластером у 2016 та 2018 роках, однак у квітні-червні 2025 року були перереєстровані на Огоновського.

Також Наглядова рада заявила, що під час підписання статуту Асоціації були внесені зміни без її відома, через що повноваження ради щодо звільнення виконавчого директора були обмежені.

Під час повідомлення Степана Веселовського про відсторонення з'ясувалося, що Львівський ІТ Кластер більше не має доступу до власного офісу і не є стороною договору оренди.

Додається, що Наглядова рада вирішила провести повну перевірку активів і фінансів Кластера, а також ініціювати внутрішнє розслідування і незалежний аудит. Окрім цього, вона планує повернути всі торговельні марки у власність Кластера, у тому числі через суд і звернення до правоохоронних органів.

Від Степана Веселовського очікують передачі всіх активів і документів новому керівництву та пояснень щодо вибуття активів. Передачу планують на 29 січня 2026 року.

