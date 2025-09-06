На фабриці "Рошен" в Києві сталась пожежа: деталі

6 вересня на території кондитерської фабрики Roshen в Києві виникла пожежа.

Про це повідомив в коментарі УП речник ДСНС Києва Павло Петров.

За словами Петрова, загоряння вже ліквідували.

"Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами", – сказав він.

Попередньо обійшлося без постраждалих, зазначив речник.

Нагадаємо:

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні. До складу корпорації входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, а також Вінницький молочний завод.

Кінцевим бенефіціаром компанії є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.