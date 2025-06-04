Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво рідин для електронок: вилучено товару на 1,2 мільярдів

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що сімейне подружжя з Харківщини організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок.

За даними слідства, виробництва знаходилися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

Детективи БЕБ провели 9 обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів.

За результатами обшуків вилучено понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, понад 8,6 тонни гліцерину, майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях та інше обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, комп’ютери, мобільні телефони, документи, чорнові записи тощо.

За інформацією БЕБ, орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,2 млрд грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо:

В травні Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет в приміщенні свиноферми.