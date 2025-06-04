Правоохранители ликвидировали подпольное производство жидкостей для электронок: изъято товара на 1,2 миллиардов

Бюро экономической безопасности совместно с СБУ ликвидировали схему нелегального изготовления и распространения жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что семейная чета из Харьковской области организовала незаконное изготовление, хранение и сбыт жидкостей, картриджей, заправочных контейнеров и емкостей для электронок.

По данным следствия,производства находились в Харьковской и Львовской областях. Продавали контрафактную продукцию через точки розничной торговли и оптовым покупателям.

Детективы БЭБ провели 9 обысков в складских помещениях, цехах по производству жидкостей и по местам жительства фигурантов.

По результатам обысков изъято более 2,8 тонны никотиносодержащих жидкостей, используемых в электронных сигаретах, более 8,6 тонны глицерина, почти 1,4 млн пищевых ароматизаторов в пластиковых емкостях и другое оборудование для изготовления жидкостей и наполнения электронных сигарет, компьютеры, мобильные телефоны, документы, черновые записи и тому подобное.

По информации БЭБ,ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,2 млрд грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных.

Напомним:

В мае Бюро экономической безопасности совместно с Нацполицией разоблачили группу лиц, которые организовали нелегальное производство сигарет в помещении свинофермы.