Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" покупает Международный выставочный центр

Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина", а также киберспортивной команды NAVI Максим Криппа приобретет ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ).

Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), передает "Интерфакс-Украина".

АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой по данным YoiControl является Криппа, на приобретение контроля над другой кипрской компанией A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, которой принадлежит 50,04% в ООО "МВЦ".

Бенефициарами ООО "МВЦ" указаны директор Анатолий Викторович Ткаченко и Ткаченко Виктор Виктор Викторович.

Анатолию Ткаченко и Елене Викторовне Ткаченко напрямую принадлежат по 12,49% ООО, а еще 24,98% - у венчурного корпоративного инвестфонда "Асборн", бенефициаром которого является Марина Дорохина - дочь известного киевского девелопера торговой недвижимости Вагифа Алиева.

МВЦ в 2024 году увеличило выручку на 71,4% - до 83,0 млн грн.

По данным на сайте центра, общая площадь комплекса - 73,23 тыс. кв. м, общая площадь выставочных залов - 38,68 тыс. кв. м. Он объединяет четыре павильона, 18 входных групп и 20 грузовых ворот (для доставки крупногабаритных грузов прямо в выставочные залы).

"Международный выставочный центр" позиционирует себя как крупнейшее выставочное сооружение не только Киева, но и Украины.

Читайте также:

Новый олигарх или Курченко-2. Кто такой Максим Криппа и откуда у него деньги?

Напомним:

Владелец БЦ "Парус" и гостиницы "Украина" Максим Криппа и Группа компаний DIM финализировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

В 2024 году Максим Криппа купил отель "Украина" в центре Киева.

В 2023 году купил столичный бизнес-центр "Парус" у Вадима Столара, в 2020 году - отель "Днепр" на ул. Крещатик в Киеве у Фонда госимущества Украины

В июле 2022 года Криппа стал известным благодаря приобретению киберспортивного клуба, чемпиона мира, NAVI. Издание Forbes сообщало, что сделка о передаче прав на NAVI состоялась еще в 2018 году.

Позже стало известно, что Криппа приобрел компанию-разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. - GSC Game World.