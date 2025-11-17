Кредитування підприємств зростає три квартали поспіль – НБУ

Після паузи з початку повномасштабного вторгнення кредитування підприємств зростає три квартали поспіль дедалі швидшими темпами. Чисті кредити бізнесу вже становлять 8,4% ВВП, населенню – 3,2%.

Про це інформує Національний банк України.

Найбільше банки кредитували сектори торгівлі, фінансових послуг, машинобудування, сільського господарства, енергетики та харчової промисловості, повідомляє регулятор.

Кредитний портфель нарощували всі групи банків, найшвидше – державні, говориться у огляді банківського сектору за ІІІ квартал 2025 року.

"Частка субсидійованих позик у гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 27,4%. Водночас обсяг кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу, наданих за програмою державної підтримки, сягнув близько 5 млрд грн", – говориться у повідомленні.

У портфелі кредитів населенню і далі домінують незабезпечені кредити, водночас частка іпотеки зросла до 13,4%.

"Якість кредитного портфеля і далі поліпшувалася – частка NPL скоротилася до десятирічного мінімуму на рівні 25%", – зазначає регулятор.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% попри очікування аналітиків. Зниження ставки прогнозують на 2026 рік.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк України змінює вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку та стимулювати залучення довгострокового зовнішнього фінансування.