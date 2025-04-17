Коваль закликав бізнес будувати овочесховища

Міністр аграрної політики та сільського господарства Віталій Коваль закликав бізнес інвестувати в овочесховища.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За словами міністра, питання овочів для нього "болюча тема".

Коваль розповів, що загалом 35% українських овочів не потрапляють на стіл споживачу – "вони дорогою псуються".

"Як громадянин України, як міністр я б не хотів, щоб у нас був такий великий імпорт овочів. І коли ми глибоко пішли в корінь проблеми, то зрозуміли: одна з причин дефіциту овочів – брак потужності зберігання, нам не вистачає овочесховищ. І продукти, зібрані у вересні-жовтні, уже в лютому-березні не кондиційні", – пояснив Коваль.

Щоб розв'язати цю проблему, потрібно розбудовувати мережу овочесховищ. За оцінкою Мінагрополітики, дефіцит потужності становить 1,1 млн тонн.

"Мій заклик до бізнесу – інвестуйте в овочесховища. Це потужний інструмент для стабільності вашого бізнесу", – сказав глава Мінагрополітики.

Нагадаємо:

Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 000 до 20 000 тонн продукції в кожній області.