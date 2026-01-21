Компанія нардепа Лабазюка будуватиме тваринницьку ферму на Хмельниччині

Бізнесова група "Вітагро" родини народного депутата Сергія Лабазюка збирається побудувати на Хмельниччині тваринницьку ферму на майже 1300 корів.

Про це пише Zaxid.net.

"ТзОВ "Соломна Агропостач" оголосило про намір побудувати коров'ячу ферму у Волочиській міській громаді на Хмельниччині. Компанія входить до бізнесової групи "Вітагро" хмельницьких латифундистів і політиків – родини Лабазюків", – розповідає видання.

"Головою групи та бенефіціаром "Соломна Агропостач" є чинний народний депутат Сергій Лабазюк, обвинувачений у хабарництві. Попри підозру в корупції, він з родичами стрімко розширює власний аграрний бізнес", – розповідає Zaxid.net.

"Соломна Агропостач" планує звести тваринницьку ферму на майже 1300 корів у однойменному селі Соломна поблизу Волочиська. Її кінцевим продуктом буде молоко, яке після доїння охолоджуватимуть та доправлятимуть на переробні заводи. Агрокомплекс побудують на ділянці площею 5,1 га, йдеться в оголошенні компанії.

Наприкінці 2024 року генеральний директор групи "Вітарго" Петро Лабазюк повідомляв, що вони запланували будувати нову ферму на 1,2 тис. голів у Хмельницькій області, пише Zaxid.net.

Після її запуску загальне поголів'я корів у їхньому бізнесі сягне 6,7 тисячі. У цей проєкт планують вкласти 500 млн грн.

"Вітагро" (Vitagro) – це група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній і хімічній галузях. Земельний банк становить близько 90 тис. га. Активи розташовані у Хмельницькій (базовий регіон), Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях.

Протягом останніх років "Вітагро" стрімко розширює бізнес. Торік група оголосила про намір побудувати дві птахофабрики для вирощування бройлерів – на 1 млн тушок на рік у Хмельницькому районі та на 3 млн тушок неподалік Шепетівки, а також індустріальний парк.

"Група належить бізнесовій родині Лабазюків, що тісно пов'язана з політикою. Ключова особа – народний депутат України VII-IX скликань Сергій Лабазюк, нині почесний директор групи", – зазначає Zaxid.net.

Дружина парламентаря Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради. Головою ради директорів та генеральним директором групи є рідний брат Сергія Лабазюка – Петро Лабазюк, депутат Хмельницької обласної ради.

"Народний депутат Сергій Лабазюк (фракція "За майбутнє") неодноразово був фігурантом антикорупційних розслідувань. Зокрема, у 2018 році журналісти "Схем" з'ясували, що аграрні фірми Лабазюка отримали близько 60 млн грн держаної допомоги. Такі дотації його підприємства могли отримати завдяки членству нардепа в профільному (аграрному) комітеті Верховної Ради.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що правоохоронці підозрювали Лабазюка та його спільника у наданні хабаря ексвіцепрем'єр-міністру – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та колишньому голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

У 2025 році Господарський суд Києва зобов'язав Російську Федерацію заплатити українському АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн матеріальних збитків за втрату заводу мінерального порошку та техніки у Херсонській області.