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Суд дозволив компанії Журжія продовжити будівництво електростанції під Києвом

Віктор Волокіта — 29 травня, 10:31
Суд дозволив компанії Журжія продовжити будівництво електростанції під Києвом
Проєкт електростанції Inzhur
Фото пресслужба Inzhur

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Inzhur Energy та дозволив продовжити будівництво електростанції в селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом.

Про це повідомила пресслужба Inzhur.

Справу проти електростанції ініціювала Києво-Святошинська окружна прокуратура. Та суд визнав її звинувачення необґрунтованими, не побачивши підстав для обмеження будівництва та скасував незаконну ухвалу Києво-Святошинського районного суду про його заборону.

"Inzhur продовжить реалізовувати проєкти, які мають стратегічне значення для енергетичної стійкості країни – за наступні чотири роки ми плануємо побудувати ще дві електростанції загальною потужністю 116 МВт." - сказав СЕО Inzhur Андрій Журжій.

"Рішення суду дозволяє розморозити будівництво, але не дозволяє розпоряджатися земельною ділянкою, зокрема продавати її", – сказала адвокатка Анастасія Діденко, яка захищає інтереси Inzhur.

Будівництво планується поновити 29 травня.

Нагадаємо:

Раніше Києво-Святошинський районний суд наклав арешт на земельну ділянку і заборонив будівництво газопоршневої електростанції Inzhur Energy, яка будується на виконання контракту з "Укренерго".

Журжій розповідав, що претензії є у мешканців будинків, що знаходяться поряд. Він запевняв, що будівництво відповідає всім діючим нормам. 

Як повідомлялося раніше, в одному зі спецаукціонів на 5-річні контракти на допоміжні послуги перемогло ТОВ Inzhur Energy, яке зобов’язалось побудувати газопоршневу електростанцію на 18 МВт.

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