Фирмы подсанкционного олигарха продолжают поставлять электроэнергию для госучреждений

Бюро экономической безопасности обнаружило, что компании российского подсанкционного олигарха до сих пор поставляют электроэнергию для государственных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Только в этом году с двумя аффилированными с олигархом компаниями заключено 734 таких договора.

По данным БЭБ, этому олигарху принадлежит 100% доли в уставном капитале обоих предприятий через кипрскую компанию. Бизнесмен имеет одновременно гражданство Украины, Кипра и РФ, а с начала 2025 года находится под санкциями СНБО.

Бюро не называет прямо имени олигарха, но пишет, что санкции против него ввели указом президента №38/2025, что указывает на Константина Григоришина.

Следствие установило, что с начала 2024 года установлено более 2000 активных договоров, которые с компаниями Григоришина заключали облэнерго, государственными, коммунальными предприятиями, исполкомами, военными частями и тому подобное.

Их общая ориентировочная стоимость составляет почти 8 млрд грн.

БЭБ направило рекомендации в соответствующие службы и учреждения для отклонения предложений этих компаний в текущих и будущих тендерах, отмены уже действующих договоров и лицензий.

Напомним:

Решением СНБО от 19 января против российского и украинского бизнесмена Константина Григоришина ввели персональные санкции, которые, в частности, блокируют активы.

В прошлом Григоришин владел значительными активами в Украине. В частности, на 2019 год через группу "Энергетический стандарт" ему принадлежали:"Запорожтрансформатор", "Винницаоблэнерго" и миноритарные пакеты акций облэнерго из Тернополя, Запорожья, Полтавы, Чернигова и Сум, которыми он владеет в партнерстве с Коломойским.

В 2022 году государство национализировало "Запорожтрансформатор".

На 2024 год у него оставались доли в "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".