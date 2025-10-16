Компанії із сфери азартних ігор забронювали від мобілізації 58 працівників – hromadske

Компанії-резиденти "Дія.City", що спеціалізуються на онлайн-казино та мають ліцензію на діяльність з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, з 2024 року забронювали від мобілізації 58 своїх працівників.

Про це пише hromadske.

Видання дослідило список критично важливих компаній-резидентів "Дія.City" та їхніх працівників, заброньованих через Мінцифру, і верифікувало його.

Дані для розслідування були отримані від двох незалежних одне від одного джерел, зазначано у публікації.

"Дія.City" — віртуальна економічна зона, створена Міністерством цифрової трансформації задля залучення іноземних інвестицій в український IT-сектор.

Бізнеси, які реєструються в "Дія.City", користуються податковими пільгами та можуть отримати статус "критично важливих", що спрощує для них механізм бронювання від мобілізації.

"Одна з таких компаній, "Фавбет Тек", з липня 2024-го по серпень 2025-го забронювала 20 своїх співробітників. Ця фірма спеціалізується на виготовленні софта для онлайн-казино корпоративної групи Favbet", – пиге видання.

"Рік тому "Фавбет Тек" змінила назву на "Хайлоад Солюшнз". Проте компанія як входила до орбіти Favbet, так і входить", говориться у розслідуванні hromadske "Гра на бронювання".

У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України видала міжнародній букмекерській компанії Favbet ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті, залах гральних автоматів та казино.

У "Фавбет Тек" (та її перейменованої наступниці) теж є ліцензія — на "діяльність з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор".

"У березні 2022 року "Фавбет Тек" отримала статус резидента "Дія.City". Його уже перейменована компанія зберігає досі, тож може користуватися усіма привілеями резидентства", – говориться у публікації.

Ще одна компанія зі списку резидентів "Дія.City" — "Біллтех геймз". Ця ТОВ у 2021 році отримала ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Компанія стала резидентом "Дія.City" з жовтня 2023 року.

"А на період з липня 2024-го по серпень 2025-го, за даними hromadske, компанія забронювала від армії 10 своїх працівників. Цікаво, що власником "Біллтех геймз" є колишній патрульний з поліції Вінницької області Андрій Рутковський. На дзвінки журналістів чоловік не відповів", – пише hromadske.

Компанія "Комп'ютерний сервіс" також спеціалізується на азартних іграх. У 2021 році вона отримала ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведенні азартних ігор.

"У липні 2023-го — статус резидента "Дія.City". Від серпня 2024-го до серпня 2025-го бронь від армії мали сім працівників компанії. У компанії підтвердили, що заброньовані є там і зараз", – говориться у публікації.

Окрім цих трьох компаній, що мають ліцензії на провадження діяльності у сфері азартних ігор, резидентами "Дія.City" є і так звані соціальні казино.

На відміну від казино справжніх, вони працюють лише з віртуальними грошима: монетами чи фішками, які не можна вивести.

"Формально соціальні казино — це ігри для розваги, без справжніх коштів. Водночас у них гравцям пропонують донатити, щоб отримати більше віртуальних грошей або ж якісь додаткові можливості у грі", – говориться у публікації.

До цієї групи належать компанії "Продакт меднес юкрейн" та "Плейтика Україна". Обидві — резиденти "Дія.City" з лютого 2022-го та грудня 2023-го відповідно. За даними hromadske, разом вони забронювали 21 співробітника на період від січня 2024-го до серпня 2025-го.

У "Дія.City" наполягають на тому, що між казино і компаніями, які розробляють софт для казино, є різниця — навіть попри те, що розроблений цими компаніями софт буквально розробляється для онлайн-казино.

"За словами Олексія Добронравова — Legal Lead проєктного офісу "Дія.City", усі перелічені hromadske компанії не провадять азартні ігри безпосередньо, а лише розробляють програмне забезпечення для онлайн-казино", – говориться у повідомленні.

