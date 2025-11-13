Українська правда
Комітет ВР з питань освіти хоче закласти до бюджету додаткові кошти

Андрій Муравський — 13 листопада, 13:20
Комітет ВР з питань освіти хоче закласти до бюджету додаткові кошти
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує передбачити у державному бюджеті додаткові 13 497 303,6 тис. грн., що дозволить забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам до трьох мінімальних зарплат.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України

Комітет розглянув проект Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" і рекомендував комітету з питань бюджету передбачити додаткові видатки в Державному бюджеті України на суму 13 497 303,6 тис. грн.

"Це дозволить забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам до трьох мінімальних заробітних плат та виконати положення статті 61 Закону України "Про освіту", – пояснили у комітеті.

"Комітет звернувся до прем'єр-міністра з проханням терміново вирішити це питання й передбачити фінансування в бюджеті вже зараз, а не "після піврічного аналізу", – говориться у повідомленні.

"Більшість українських шкіл працюють завдяки самопожертві вчителів пенсійного та передпенсійного віку. Це ті, хто залишається не через зарплату, а через покликання", – зазначили у комітеті.

Молодь не йде в освіту, бо зарплата принижує, а умови не мотивують. Навіть збільшення фінансування "на підвищення престижності" у розмірі майже 6 млрд грн не стосується реального зростання зарплат для шкільних вчителів, заявили депутати.

"Уряд обіцяє "розглянути" перегляд зарплат із 1 вересня 2026 року, якщо дозволить економіка. Але це не гарантія - це зволікання. Ще один навчальний рік із мізерними ставками, з демотивованими молодими спеціалістами й тотальним кадровим дефіцитом", – додали у комітеті.

До Верховної Ради України надійшов доопрацьований проєкт державного бюджету України на 2026 рік, який уряд подав з урахуванням пропозицій народних депутатів після першого читання.

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.

